Ярославль, , 13:13 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы приняли сразу в двух чтениях проект закона о передаче полномочий по транспортному обслуживанию населения в Ярославле и Ярославском районе на уровень области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Несмотря на горячее обсуждение, противников реформы не нашлось. За закон проголосовали 30 депутатов, ещё 8 воздержались. Во втором чтении один депутат проголосовал «против». Таким образом, закон фактически поддержали представители всех фракций областной думы — не только «Единой России», но и КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Между тем в ходе обсуждения звучало немало критических и резких высказываний, прежде всего от депутатов-коммунистов. Главные претензии были таковы. Во-первых, после транспортной реформы 2021 года доверия к любым новшествам в этой сфере у народных избранников нет. Во-вторых, непонятно, где областной бюджет возьмёт несколько миллиардов на реформу (6,7 млрд в 2023 году). В-третьих, непонятно, не придётся ли заплатить за реформу пассажирам — власти не назвали стоимость проезда в общественном транспорте после реформы. В-четвёртых, неясна судьба муниципальных транспортных предприятий Ярославля — «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранса». Готова ли область забрать их вместе с полномочиями? В-пятых, неясно, что будет с теми перевозчиками, у которых уже заключены контракты на несколько лет вперёд по старой схеме. В шестых, звучали опасения, что часть выделенных из бюджета денег может быть украдена.

«Законопроект не просчитан, финансово-экономического обоснования (мы на комитете сказали — предоставьте нам) нам так и не предоставили. Предоставили ту же информацию, только вид сбоку получается. Нового ничего нам не дали в цифрах. То есть не просчитано, в бюджете не заложено, мы ещё только будем думать, будут ли у нас эти деньги. Но закон-то мы сейчас принимаем с вами. На самом деле, мы что торопимся-то? К чему такая спешка?», — сказала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Впрочем, сомнения выражали и единороссы.

«Сегодня в докладе даже не было анализа того, почему сорвались те планы, которые такие же были некоторое время назад. Не проанализированы. Риски, о которых говорит Татьяна Николаевна (Черемных, директор дептранса области — ИА REGNUM), это не риск менеджмента, это просто непонятные управленческие решения. Вот, по ходу действия будем решать. А что мы будем по ходу действия решать? Это опять затронет людей. Это сегодня надо уже чётко понимать, идти к губернатору и докладывать о тех рисках, которые мы несём. На всех этапах реализации этой большой программы. Потому что ответ на вопрос, где брать три миллиарда… Мы придём в департамент финансов и будем там решать. Мы ради 15 миллионов на ремонт памятников на коленях стоим. А тут три миллиарда откуда-то возьмутся. Это же собственные средства, мы где будем брать эти доходы?», — сказал председатель бюджетного комитета Александр Гончаров («Единая Россия»).

Правда, в финале выступления Гончаров заявил, что поддерживает законопроект. Точку в дискуссиях поставил зампред думы, председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Из его слов можно было понять, что со всеми фракциями предварительно прошли успешные консультации о поддержке реформы.

«Коллеги, давайте как-то эмоции мы уберём. И просто немного поговорим о другом. Мне стыдно видеть ржавые Газели, непонятные ПАЗики, в которые трудно залезть, и интересные очень синие автобусы. Я не понимаю, что за недоверие? Мы не верим, мы не верим. Ну да, не справился Волков с реформой. Но Волкова-то уже у нас нет. Почему мы должны не верить нашему исполняющему обязанности губернатора? Александр Германович правильно сказал, он первым, что сделал, когда пришёл сюда в область — влез в эту нашу реформу и постарался хоть как-то поправить то, что было сделано бывшим мэром города Ярославля. Наши люди заслуживают, чтобы они ездили в хороших автобусах, которые бы приходили вовремя. А вот мы всё не верим, не верим. И какие-то разговоры о каких-то откатах, о каких-то взятках. Забудьте об этом. Ребята, у нас здесь нормальные органы. И если это будет, наверное, те, кто это делает, сами знаете… Я прошу фракцию «Единая Россия», мы приняли решение поддержать закон в двух чтениях, проголосовать в соответствии с протоколом. Также обращаюсь к ответственным людям и государственникам во фракции коммунистической партии поддержать этот законопроект, то же самое к либерал-демократам и «Справедливой России». И давайте двигаться дальше», — сказал Николай Александрычев.

Так или иначе, несмотря на громкие заявления ряда депутатов, ни одна из фракций облудмы не выступила против новой транспортной реформы. Депутаты выражали готовность к совместной работе с чиновниками. Так, руководитель фракции КПРФ Эльхан Мардалиев предложил создать рабочую группу. Таким образом народные избранники взяли на себя ответственность и за результат транспортных преобразований в областном центре. Получится ли это у них — станет ясно в 2023 году.

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