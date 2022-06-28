Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о территориях садоводства и огородничества, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится понятие «территория садоводства или огородничества», в состав этой территории входят садовые или огородные земельные участки, земельные участки общего назначения, она может быть создана на землях сельскохозяйственного назначения или землях населенных пунктов. При этом создание территории садоводства или огородничества не должно препятствовать свободному доступу граждан к территориям общего пользования, землям и земельным участкам общего пользования, расположенным за пределами границ такой территории.

Регионы наделяются полномочием по установлению требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

Поправками закрепляется возможность использования садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы или кроликов при условии установления градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок, соответствующего вспомогательного вида разрешенного использования либо в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования, при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

Закрепляется возможность передачи недвижимого имущества общего пользования в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло‑ и электроснабжение, водоотведение.

Ранее принятый в первом чтении законопроект был направлен лишь на упрощение проведение собраний садоводов. Все предлагаемые нормы сохранились, но ко второму чтению законопроект был существенно расширен.

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