Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Актёр Рассел Кроу исполнит главную роль в фильме Джулиуса Эйвери The Pope’s Exorcist. Об этом 28 июня сообщает Deadline.

Рассел Кроу Eva Rinaldi

В сверхъестественном триллере Кроу сыграет отца итальянского священника Габриэле Аморта, совершившего более 100 тыс. обрядов экзорцизма для Ватикана. Производством картины займётся Screen Gems. Компания уже приобрела права на мемуары Аморта, на которых и будет основан фильм.

ИА REGNUM напоминает, что Габриэле Аморт официально стал экзорцистом в 1986 году — в 2013 году он заявил, что совершил 160 тыс. экзорцизмов за время своей службы. Он умер в 2016 году в возрасте 91 года.

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