Москва, 28 июня 2022, 13:11 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине достигает своих целей. Об этом сегодня, 28 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что спецоперация идёт по плану, ориентируясь на заявления российского президента.
«Спецоперация достигает своих целей, но примерных сроков завершения спецоперации нет», — уточнил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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