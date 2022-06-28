Улан-Удэ, 28 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ новую улицу назвали в честь погибшего на Украине офицера Росгвардии Максима Концова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Герой России Максим Концов

Название уже утверждено распоряжение администрации и внесено в государственный реестр. Здесь строится новый жилой микрорайон, где планируется строительство 22 многоквартирных дома.

Напомним, лейтенант Максим Концов участвовал с начала проведения специальной военной операции по денацификации Украины. 24 марта группа под его командованием выдвинулась на передовую, где вступила в бой с диверсионно-разведывательной группой националистов.

«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно — разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными», — отметили в мэрии.

За свой подвиг офицеру было присвоено звание Героя России посмертно.