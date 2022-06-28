Москва, 28 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Киевский режим может прекратить военные действия до конца суток, для этого нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы военные действия на территории страны закончились к концу года.

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