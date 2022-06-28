Майкоп, 28 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Адыгее в 2022 году будет наблюдаться неблагоприятная пожароопасная обстановка в течение всего летнего сезона и части осени. Такая ситуация станет возможной из-за прогнозируемого дефицита осадков. Вопрос о предотвращении случаев пожара на территории республики в этих условиях был обсужден в ходе совещания правительства, которое провел 27 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Как отметила первый заместитель Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Клепикова, дефицит осадков приведет к снижению водности рек, будет отмечаться также неблагоприятная пожароопасная обстановка, она будет сохраняться на уровне 4-5 класса.

Кумпилов поручил всем ответственным ведомствам и руководству муниципалитетов быть готовым к изменению гидрологической и пожарной обстановки, заранее исключив возможности пожаров на особо требующих внимания территориях и объектах.

«Руководители территорий и соответствующие службы знают проблемные точки на местах и обязаны заранее заниматься вопросами, связанными с расчисткой русел и укреплением дамб. В рамках противопожарной подготовки также есть все инструкции и планы, которые необходимо четко исполнять в межведомственном взаимодействии. Особенно это важно в период жатвы озимых культур», — подчеркнул Кумпилов.