Москва, 28 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на повышение эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, продукты жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в случае установления нарушений требований, предъявляемым к таким продуктам в рамках государственного контроля.

«Во всех остальных случаях, продукты жизнедеятельности животных теперь относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель в виде органических удобрений, что давно уже успешно применятся в других странах и, кстати, нашими дедами тоже», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

В случае, если навоз и помет не используются в сельском производстве или в случае их ненадлежащего использования, например, при стоке их в водоём или выгрузке на сельхозугодия без соответствующей переработки, собственнику грозит штраф в размере платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисляемое в соответствии с законом «Об охране окружающей среды», с применением коэффициента 1.

«Иными словами, отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве», — сказала парламентарий.

Право собственности на побочные продукты животноводства возникает у юрлиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юрлица, осуществляющих содержание сельскохозяйственных животных, а в иных случаях — в соответствии с гражданским законодательством.

Правительство РФ наделяется полномочием по установлению требований к обращению побочных продуктов животноводства.