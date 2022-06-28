Ижевск, , 13:08 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мобильный технопарк «Кванториум» Admoblkaluga.ru

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый представил в Региональный центр информатизации фальшивые документы о проведении работ в детском технопарке «Кванториум» по ранее заключенному договору.

За работы, которые он фактически не проводил, мужчина получил 400 тыс. рублей.

«Уголовным законом за данное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — подчеркнули в надзорном органе и добавили, что причиненный ущерб мужчина полностью возместил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра образования и науки. Его подозревают в причинении ущерба бюджету на 37 млн рублей.