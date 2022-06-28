Москва, , 13:07 — REGNUM Два новых уголовных дела на украинских силовиков из четырёх бригад ВСУ возбудили российские следователи за совершённые преступления в Донбассе. Об этом 28 июня сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ», — говорится в сообщении.

Дела возбуждены в отношении военных️ 24-й механизированной, 25-й парашютно-десантной, 30-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад украинских войск.

По данным следствия, с 26 по 27 июня в течение суток они производили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

В результате обстрелов Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой и Светлодарска, а также пгт Еленовка, сёл Доля и Октябрьское были ранены 10 мирных жителей, в том числе ребёнок. Один мирный житель погиб, повреждены 13 домов и объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрела Лисичанска ранен мирный житель, а из-за обстрела Стаханова ракетным комплексом «Точка-У» повреждены 33 дома.