В Красноярском крае действует 21 лесной пожар
Красноярск, 28 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. По состоянию на утро 28 июня в Красноярском крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 17,5 тыс. га — в Ермаковском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, остановлено распространение одного возгорания, населённым пунктам пожары не угрожают.
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Лесной пожар
За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров на площади 192 га — в Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Эвенкийском районах.
По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.
Как сообщало ИА REGNUM, на севере региона действуют ограничения на посещение лесов.