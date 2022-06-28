Тюмень, , 13:05 — REGNUM В Тюмени 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель регионального парламента Сергей Корепанов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сергей Корепанов Duma72.ru

Сергей Корепанов родился 6 января 1948 года в городе Нарьян-Мар Ненецкого национального округа Архангельской области. Окончил в 1969 году Рижское авиационное училище гражданской авиации по специальности «техническая эксплуатация наземных радиосредств самолетовождения и посадки», затем в 1976 году — Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «техническая эксплуатация авиационного радиооборудования», в 1987 году — Свердловскую высшую партийную школу, в 2000 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Кандидат технических наук, Почётный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, а также Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сергей Корепанов избирался председателем Тюменской областной думы с декабря 1997 года, со второго по седьмой созыв.