Москва, 28 июня 2022, 13:05 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на регулирование обращение вторичного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.
Вводятся определения «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье».
Поправками также устанавливаются критерии, характеризующие пригодность к утилизации товаров, упаковки, материалов, используемых для производства продукции, а также перечни видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается, в случае, если в результате производства или потребления такой продукции образуются неперерабатываемые или трудно перерабатываемые отходы.
Планируется запретить захоронение вторичных ресурсов с 2030 года.
Раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будет обязательным для всех. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно закону, будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации.
Цель закона — сократить вывоз отходов на мусорные полигоны.
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