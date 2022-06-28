Москва, 28 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на регулирование обращение вторичного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума

Вводятся определения «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье».

Поправками также устанавливаются критерии, характеризующие пригодность к утилизации товаров, упаковки, материалов, используемых для производства продукции, а также перечни видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается, в случае, если в результате производства или потребления такой продукции образуются неперерабатываемые или трудно перерабатываемые отходы.

Планируется запретить захоронение вторичных ресурсов с 2030 года.

Раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будет обязательным для всех. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно закону, будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации.

Цель закона — сократить вывоз отходов на мусорные полигоны.