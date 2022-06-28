Кишинёв, , 13:05 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к правительству Молдавии и попросил объяснить ряд вопросов по делу временно отстранённого от должности генпрокурора республики Александра Стояногло. Об этом журналистам сообщил его адвокат Виктор Мунтяну, передаёт 28 июня телеканал TV8

Здание ЕСПЧ

«Суд не только попросил правительство объяснить политическое преследование Александра Стояногло, но также предложил исправить нарушения, совершённые против него, инициировав процедуру мирового соглашения», — сообщил юрист.

Он рассказал, что в ЕСПЧ ознакомились с доказательствами, на основании которых начато преследование Стояногло, и посчитали их неубедительными. Судьи интересуются, не связано ли это с заявлением генпрокурора, что на него давят, пытаясь заставить заводить уголовные дела на оппозицию.

Кроме того, в Страсбурге не понимают причины отстранения Стояногло от должности, а также, почему ему не позволяют общаться со СМИ и ограничили доступ в суды для обжалования ограничений.

Напомним, Стояногло временно отстранили от должности и задержали в октябре 2021 года за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», и других нарушениях. Сначала Стояногло отправили под домашний арест, но в декабре выпустили. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.