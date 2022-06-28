Краснодар, 28 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Почти 500 детей из Донецкой и Луганской Народных республик. Отдыхают в здравницах Краснодарского края, сообщили 28 июня в пресс-службе краевой администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

В настоящее время на Кубани отдыхают 467 детей из Донбасса, их приняли восемь черноморских здравниц.

С марта 2022 года Кубань принимает на отдых детей-спортсменов ил ЛДНР — здесь уже отдохнули 123 ребенка в сопровождении 10 тренеров. На отдыхе в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» и санатории «Вита» Анапы остаются 69 ребят и восемь тренеров.

Ещё 60 юных гостей из Донбасса находятся в лагере «Зори Анапы», 150 — в анапском детском оздоровительном центре «Кубанская нива», 77 — в оздоровительном комплексе «Сигнал» поселка Кабардинка, 33 — во всероссийском детском центре «Смена» Анапы, 66 — в ВДЦ «Орленок» Туапсинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, дети из Луганской и Донецкой Народных Республик отдыхают также в Республике Крым.