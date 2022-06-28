Москва, 28 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Информация Министерства обороны РФ по удару в Кременчуге является исчерпывающей. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Минобороны РФ дало исчерпывающую информацию по удару в Кременчуге. Песков отметил, что на неё и надо ориентироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России рассказало об ударе ВКС России по ангарам с вооружением и боеприпасами в городе Кременчуг Полтавской области. В результате детонации боеприпасов возник пожар в расположенном рядом торговом центре.