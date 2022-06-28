Москва, , 13:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией Народного Совета ЛНР во главе с его председателем Денисом Мирошниченко предложил посчитать ущерб, который Киев нанес Донбассу.

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«Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он предложил изучить этот вопрос с тем, чтобы переадресовать его США и Европе.

«Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю. Пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР», — предложил Володин.

Он убежден, что придет время предъявить расчеты тем, кто это сделал, и привлечь к ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме также совместно с парламентариями от Крыма подсчитали ущерб, который понес Крым и украинской власти.

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