Барнаул, , 13:01 — REGNUM В Алтайском крае решено помочь жителям Волчихинского и Михайловского районов, пострадавших от непогоды. Этот вопрос был рассмотрен 28 июня в вхоже оперативного совещания у губернатора региона Виктора Томенко.

Град

Как сообщает телеграм-канал краевого правительства, в домах жителей некоторых населенных пунктов сильный град повредил кровли и остекление домов и других объектов.

Материальная помощь будет выплачена в размере двух прожиточных минимумов на каждое домовладение — в размере 27 008 рублей.

Органы местного самоуправления должны ускорить работу межведомственных комиссий по оценке ущерба пострадавших домовладений.

Министерству финансов края поручено обеспечить финансирование выплат, министерству социальной защиты края — их организацию.

Краевому учреждению «Управление Алтайского края по ГОЧС и ПБ» поручено оказать содействие органам местного самоуправления в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Органам местного самоуправления при содействии органов государственной власти — организовать работу по восстановлению объектов социальной сферы.

Министерству сельского хозяйства края поручено рассмотреть вопрос о необходимости поддержки пострадавших сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, результате мощного града, накрывшего Алтайский край накануне, 27 июня, наиболее всего пострадали постройки в селе Назаровка Михайловского района. Сегодня, 28 июня, там работают спасатели.

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