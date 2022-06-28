Исламабад, 28 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил министерству торговли импортировать высококачественный уголь из Афганистана в связи с решением пакистанского правительства производить дешёвую электроэнергию с использованием ископаемого топлива. Об этом сообщает 28 июня «Шафакна Афганистан».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Шариф распорядился, чтобы афганский уголь покупался за рупии.

«Это позволит не только производить дешёвую электроэнергию, но и поможет экономить драгоценную иностранную валюту», — привели в канцелярии слова премьер-министра.

Премьер-министр Пакистана распорядился улучшить процесс транспортировки угля из Афганистана. Министерство путей сообщения должно принять все необходимые меры для обеспечения быстрой доставки импортного угля на электростанции.

Тем временем Пакистан собирается создать комитет пакистанских официальных лиц под председательством министра обороны Хаваджи Асифа, чтобы ускорить процесс импорта угля.

На встрече, посвященной импорту угля из Афганистана, Шарифу сказали, что импорт угля сэкономит Пакистану не менее $2,2 млрд.

Пакистан спешит импортировать уголь из Афганистана, в то время как цена на этот продукт на мировом рынке растёт. Пакистану афганский уголь обходится за полцены.

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