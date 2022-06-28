Москва, 28 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Следователи России, ДНР и ЛНР формируют перечень свидетельств и доказательств о преступлениях киевского режима против жителей упомянутых ДНР и ЛНР. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов, гигантский объём работы», — заявил Песков.

«Результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма, геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящее преступление», — указал он.