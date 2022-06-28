Новосибирск, , 13:02 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 467 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Kraszdrav.ru

За прошедшие сутки было выявлено 54 новых носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находится 41 человек, на ИВЛ — восемь новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 260 058 случаев заражения коронавирусом, 253 587 пациентов выписаны, умерли 5684 человека.