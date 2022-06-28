Таллин, , 12:59 — REGNUM

В Адыгее появится ветропарк Http://www.adygheya.ru

Таллинский административный суд принял решение отклонить аппеляцию жителей крупнейшего острова страны Сааремаа к постановлению правительства об утверждении государственной тематической планировки морской зоны Эстонии по возведению ветрогенераторов.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR, истцом выступал глава волостного собрания Сааремаа Михкель Ундрест. Суд пришел к выводу, что данная планировка носит настолько общий характер, что она не может нарушать чьи-либо субъективные права, и отклонил апелляцию.

«Если на основании планировки морской зоны в будущем будет принято некое последующее решение о конкретном планировочном решении, то истец сможет его оспорить», — говорится в документе.

В решении суда также отмечается, что аргументы истца, касающиеся недостатков в оценках воздействия ветрогенераторов на окружающую среду, сами по себе могут быть обоснованными. Однако это не дает оснований для подачи жалобы в целях защиты субъективных прав, считают судьи.

В свою очередь, Ундрест намерен обсудить заключение суда со своими юристами и принять решение о дальнейших действиях.

По его словам, в Сырве есть сотни семей, которых затрагивает планировка местной морской зоны: «Жители Сырве как раз и обеспокоены, что ветрогенераторы собираются строить в таком большом количестве».

«Как это повлияет на состояние Балтийского моря вокруг острова Сааремаа, если мы поднимем все эти донные отложения? Куда денутся места нереста рыбы? За счет чего мы будем дальше жить в Сырве?», — задается вопросами глава волостной власти.