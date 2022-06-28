Москва, 28 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который устанавливает в 2022 и 2023 годах особенности в отношении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В первом чтении документ был принят 7 июня и предусматривал введение моратория на применение антимонопольных запретов к решениям правительства и высших должностных лиц органов государственной власти, связанным с закупками.

Поправками ко второму чтению правительству, органам государственной власти субъектов России и органам местного самоуправления предоставляется право определять случаи отсрочки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также случаи установления в 2022 году понижающего коэффициента до 50% к плате по таким договорам, который не может устанавливаться на срок более одного года.

Также устанавливается обязанность органа государственной власти и органа местного самоуправления продлить на один год без проведения торгов срок действия договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при обращении к ним владельцев этих конструкций.

Согласно законопроекту, преференции, которые предоставляются на государственном или муниципальном уровне для обеспечения обороноспособности страны, социального обеспечения населения и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году будут выдаваться без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением.

Кроме того, законопроект регулирует сделки с акциями коммерческих организаций. Так, в 2022 году сделки с акциями, имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций, в случае, если суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц составляет от 800 млн. до 2 млрд. рублей, и сделки с акциями, активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций могут быть совершены без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим уведомлением ФАС России об их осуществлении не позднее чем через 30 дней после даты осуществления таких сделок.

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