Донецк, 28 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:15 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 26 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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