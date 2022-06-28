Майкоп, , 12:55 — REGNUM В Адыгее выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из экспертных учреждений республики. За «благодарность» они выдавали справки о смерти без проведения вскрытия. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору, сообщили 28 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Publicdomainpictures.net

Его фигурантами стали заведующий отделением и эксперт одного из экспертных учреждений республики. Зафиксировано получение ими взятки в размере 35 тыс. рублей от родственников умершего за выдачу медицинского свидетельства о смерти без вскрытия трупа и проведения судебно-медицинской экспертизы. Этот случай произошел в ноябре 2021 года.

Однако позже вскрылись и другие факты получения взяток заведующим отделением, которые были совершены в период с апреля по июнь 2022 года. Суд вынес в отношении него решение о заключении под стражу, так как ранее избранная мера пресечения им неоднократно нарушалась.