Москва, , 12:53 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о внедрении института единого налогового счета, по которому налогоплательщики, как граждане, так и бизнес, смогут перечислять единый платеж лишь указав сумму и свой ИНН, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом — достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога. Закон о введении единого налогового счета упростит жизнь добросовестных налогоплательщиков», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, единый налоговый счет ведется в отношении каждого физического лица и каждой организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов или налоговыми агентами.

Единым налоговым платежом будут признаваться деньги, перечисленные налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом в бюджетную систему России на счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения совокупной обязанности, а также деньги, взысканные в соответствии с Налоговым кодексом.

Также закрепляется право налогоплательщиков на основании запроса получать в налоговой справки о наличии сальдо единого налогового счета налогоплательщика и справок об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, и штрафов.

Перечислять деньги в счет единого налогового платежа, согласно поправкам, сможет иное лицо. При этом указанное оно сможет потребовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого налогового платежа.

Введение института единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных возможностей ФНС России — онлайн-доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт оценила тенденцию в реформах налоговой системы России