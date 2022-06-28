Таллин, 28 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас национальным СМИ о том, что «Россия сможет полностью завоевать и уничтожить Эстонию в случае войны» вызвало громкий скандал еще и потому, что такая оценка обороноспособности страны является государственной военной тайной и не должна была быть озвучена.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Об этом бывший вице-канцлер министерства обороны Меэлис Ойдсалу сообщил эстонской радиостанции Vikerradio.

Он поставил под сомнение законность заявления премьер-министра Каи Каллас по поводу неспособности НАТО оперативно защитить Эстонию, по сути обвинив главу правительства в разглашении гостайны. Он считает, что такая «откровенность» не была согласована с союзниками по военному блоку.

«Та информация, которую обнародовала Каллас, вообще до сих пор обрабатывалась как информация секретного уровня НАТО, — сказал Ойдсалу. — Это поступок, который нуждается в разъяснении со стороны правительства».

Ойдсалу пояснил, что раскрытие таких данных может поставить под угрозу безопасность Эстонии» «Это сразу создает автоматическую предсказуемость для соперника, а предсказуемость сама по себе создает для нас новые уязвимости. Даже раскрытие каких-то сроков — вся эта информация в какой-то мере помогает противнику планировать свои враждебные действия».

Бывший топ-чиновник минобороны Эстонии считает, что вместо столь категоричного заявления главе правительства стоило ограничиться «чуть более общими заявлениями». Ойдсалу также указал на то, что выступать с такими сильными сигналами в сфере международной политики не соответствует обычной практике эстонской дипломатии.