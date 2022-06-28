Варшава, , 12:51 — REGNUM Польша считает решение «Газпрома» остановить поставки газа в страну неправомерным и намерена осуществлять действия для компенсации понесённых потерь. Об этом 28 июня заявил министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

Поставка газа в Польшу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не может быть так, что такого типа решения принимаются в одностороннем порядке, не имея оснований в контракте, а мы не реагируем», — сказал Сасин конференции «Путь к энергетической независимости Польши и региона».

Он добавил, что Польша должна отыграть потери и «намерена призвать российского газового гиганта к ответу за это решение».

По словам Сасина, контракт на поставки газа в Польшу действует до конца 2022 года, и поэтому газ в течение этого времени должен был поставляться в Польшу.

Напомним, 27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки польской компании PGNiG в связи с неоплатой газа в рублях в установленный срок. После этого власти Польши заявили о разрыве всех межправительственных соглашений с Россией по поставкам и транзиту газа, лишившись возможности получать газ по Ямальскому газопроводу.

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