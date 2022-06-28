Новосибирск, 28 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждён порядок предоставления компенсации расходов, связанных с газификацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Nso.ru Газификация

«Определён список льготных категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки, — уточнили в областной администрации. — Среди них — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, одиноко проживающие ветераны труда, инвалиды I и II группы и другие».

Компенсация предоставляется однократно в размере 50% (но не более 35 тысяч рублей) фактически понесённых расходов на газификацию жилого дома.