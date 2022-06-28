Калайи-Нау, Афганистан, , 12:51 — REGNUM Женщина убита при загадочных обстоятельствах в провинции Бадгис в Афганистане. Об этом сообщает 28 июня газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

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Женщину застрелили в четвёртом районе безопасности города Калайи-Нау, административного центра Бадгиса.

Пресс-служба штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе сообщила, что в связи с инцидентом задержан один человек.

Количество убийств при загадочных обстоятельствах резко возросло с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль.

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