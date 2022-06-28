



«Конец и начало углеводородной эры: О неисчерпаемости углеводородов»

Доклад доктора геолого-минералогических наук, академика РАЕН, главного геолога ФБУ «Росгеолэкспертиза» Владимира Павловича Полеванова на пленарном заседании научно-практической конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России», которая прошла в Москве в Международном независимом эколого-политологическом университете имени Н.Н. Моисеева (Академия МНЭПУ) 14−16 сентября 2016 года.

Перед тем, как перейти к нефти, я хочу успокоить здесь всех присутствующих: Соломоновы острова на месте. Ближайшую тысячу лет, а может и больше, они будут на месте, так что можете смело туда лететь (комментарий В. Полеванова на прозвучавшее на конференции высказывание о том, что в ближайшее время многие островные государства утонут из-за подъема уровня мирового океана, который вызван глобальным потеплением).

Углерод никакого отношения к потеплению не имеет. Я геолог, у меня есть данные за 500 миллионов лет. В истории последних полумиллиарда лет содержание углерода в атмосфере достигало 7000 ppm (грамм на тонну), сейчас — 400 ppm. Температура одномоментно поднималась и падала на 10 градусов. Советский Союз и США пробурили скважины в ледниках Гренландии и в Антарктиде, на основании чего детально изучено изменение концентрации газов атмосферы по газово-жидким включениям во льду в интервале 700 тысяч лет. Данные изучения керна показывают, что мы сейчас идем к ледниковому периоду, потепления нет.

На мой взгляд, истерика вокруг климата — это не более, чем очередная стратегическая триада, подобная ядерной: озон (Монреальский протокол по защите озонового слоя) — это стратегические бомбардировщики, углекислый газ (Киотский протокол, направленный на снижение промышленных выбросов парниковых газов, главным из которых почему-то оказался СО 2 , на долю которого приходится около 20% парникового эффекта) — баллистические ракеты, а глобальная температура (Парижское соглашение, призванное «не допустить в XXI веке подъема глобальной температуры на 1,5ºС») — атомные подводные лодки. Как борьба за права человека и за демократию во всем мире, так и борьба за спасение климата никакого отношения к реальным правам, демократии и климату не имеют.

С климатом все обстоит абсолютно по-другому, если посмотреть в перспективе хотя бы на две-три тысячи лет назад. Это отдельная тема, большая тема, я могу доказать каждое свое слово, но сейчас этого делать не буду. Потому что сегодня я хочу развеять один из фундаментальных мифов, который во многом определяет развитие нашей цивилизации — это миф о конечности наших ресурсов.

С точки зрения новой концепции строения Земли, на которой я в деталях останавливаться не буду, так как здесь присутствуют ее выдающийся автор — Владимир Николаевич Ларин, который будет выступать после меня, Земля устроена совсем не так, как считалось до сих пор. Одним из практических следствий этой теории, которая создана почти 30 лет назад и которая сегодня повсеместно подтверждается на практике, является неисчерпаемость углеводородов, неисчерпаемость нефтяных и газовых месторождений.

Посмотрите на эти две кривые, они сыграли гигантскую роль в создании той ситуации, в которой мы сейчас находимся.

Это так называемые кривые Хабберта. Хабберт — геофизик. В 1956 году он сказал, что скоро вся нефть будет выработана, и начнет заканчиваться в США в 1970 году. На графике показана эта кривая. А нефть в мире по Хабберту должна закончиться где-то в районе 2000 года. Пройдет пик и дальше ее бесконечное движение вниз. В обоих случаях и с США, и с миром Хабберт не угадал. Добыча идет, пика и не видно. Кривая Хабберта сыграла гигантскую роль в той панике, которая началась в мире, то ли целенаправленно, то ли случайно, не знаю. В мире вышли три ключевые книги Римского клуба: «Пределы роста», «За пределами роста» и «Пределы роста 30 лет спустя», в которых все прогнозы базировались на вот этих кривых Хабберта.

О конечности нефти, о конечности ресурсов, о необходимости экономить, о необходимости сокращать численность населения. В книге «Пределы роста 30 лет спустя» даны 13 сценариев развития человечества и все 13 плохие.

Но, главный на сегодня ресурс — и нефть, и газ восстанавливается!

Нефть и газ, не более чем частность — это промежуточная энергетическая составляющая нынешнего этапа развития цивилизации. Далее. Она экологически не совсем чистая, поскольку при сгорании образует всякие угарные газы. При использовании водорода, который заменит нефть и газ, на выходе будет обычная вода. Водород в обязательном порядке займет место нефти и обычного газа.

Сейчас безосновательно считается, что нефть и газ, по существующей «теории», имеют органическое происхождение и поэтому, как только мы исчерпаем существующие ныне углеводороды, они закончатся. Это общепринятая мифологема, которая, к сожалению, до сих пор владеет умами не только большинства ученых, но и практически все население страны и мира считает, что нефть у нас кончается, что она органогенная, хотя нашими учеными Д.И.Менделеевым, затем Кудрявцевым и В.Н.Лариным было сделано и обосновано предположение о неорганическом глубинном происхождение нефти. Эта концепция доказана многократно, но как говорил Эйнштейн, старая теория отмирает только со смертью самого последнего её ярого защитника. Этих защитников еще очень много, поэтому еще ближайшие лет десять скорее всего будет борьба водородной теории строения Земли и происхождения нефти со старой концепцией. Ларин дал новую модель Земли с водородом в основе.

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По общепринятой теории кислорода у нас 49,8%, на самом деле — 004%, водорода по общепринятым 008 объемных %, на самом деле — до 87%. Таким образом, и все строение земной коры, и её ядра совершенно другие. На этом я не буду останавливаться, это отдельная тема.

То есть, приняв теорию Ларина, мы получаем недостающее звено для объяснения неорганического происхождения нефти. Ни у Менделеева, ни у Кудрявцева не было источника водорода, они придумывали разные не совсем аргументированные гипотезы, чтобы объяснить его происхождение. А водород беспрерывно поступает из глубин Земли. В год из глубин Земли выделяется порядка 500 миллиардов тонн глубинного водорода. Даже тот трехмиллиметровый подъем уровня океана на 60% обеспечен водородом и лишь на 40% — водами тающих ледников и другими факторами.

Ларинская концепция глубинной водородной дегазации Земли предполагает выделение количества водорода, необходимого для формирования всех существующих в настоящее время углеводородов и для их восполнения после отработки.

Нефть — это водород и углерод. Углерода в земной коре переизбыток. Он находится в черных и углистых сланцах, в графите, в карбонатах, в глинах, в эвапоритах; кларк углерода (его среднее содержание в земной коре) очень большой. Поэтому при наличии всех необходимых составляющих, нефть образуется глубинным неорганическим путем.

Я взял эту схему у Сергея Глазьева и немного ее дополнил. Глазьев (и большинство других учёных мира) утверждает о том, что мы сейчас вступаем в шестой технологический уклад. Каждому укладу соответствует основной источник энергии. Уголь, уголь и дрова, уголь и дрова, появилась нефть, уголь — дрова — газ — нефть, уголь — дрова — газ — нефть, газ. Шестому укладу, на мой взгляд, будет абсолютно соответствовать водород. Потому что он заменит нефть и станет главным топливом 6-го уклада.

Тот, кто первым войдет в этот самый уклад, тот и будет на гребне прогресса. Если мы это прозеваем, то практически мы будем отставать бесконечно.

Мы сейчас отстаем по цифровым технологиям на 5−7 лет, но это еще не критично. Если мы в ближайшие 2 года не начнем внедрять цифровые технологии мы отстанем на 15−20 лет, и тогда уже отставание будет критичным.

Новому укладу в полном объёме соответствуют редкие земли, и здесь мы также полностью опоздали. Редкие земли — это 17 редкоземельных инструментов, без которых ни один гаджет не может быть создан. Это — любой компьютер, любой телефон, любой оптический прицел, любая качественная оптика в фотоаппаратах (от Кенона, до всяких Самсунгов) не обходится без редкоземельных металлов. Если убрать редкие земли, то получится, как в футболе: скажи какая у тебя защита — я скажу какая у тебя команда. Точно так же можно сказать: скажи, сколько редких земель ты потребляешь, и я скажу, какая у тебя экономика. Советский Союз потреблял 8000 тонн редких земель, сейчас Россия потребляет 400, из них 300 за счёт Китая и 100 — собственных. Штаты потребляет 16 000 тонн редких земель, Китай 70 000 тонн редких земель, Европа потребляет порядка 20 000 редких земель.

То есть, редкие земли плюс водород — это основополагающие элементы будущего.

Водород практически есть везде.

Водород есть под Москвой — это район Электростали. Он геофизическими методами прослеживается до глубины в 60 км. По сути, здесь должны быть месторождения свободного водорода.

Месторождения водорода уже в двух случаях в мире найдены, и питают электростанции в Мали и в Штатах. «Методом тыка» нашли водород, подключили генераторы и начали давать ток.

Водород найден даже в алмазной трубке Удачной, казалось бы, никакого отношения к водороду не имеющей. Здесь его — 56%, в Байкальском рифте — до 95%, до 85% на Кавказе и т.д. То есть, этот водород в существенных количествах встречается уже на глубинах до 1,5 км и технически абсолютно доступен, а за этим будущее энергетики.

Но вернемся к нефти. С появлением общедоступных космических снимков, например, в Google Earth, можно увидеть места выхода водорода по всей Земле так же легко, как сходить за хлебом в булочную! У меня показаны «водородные кольца» в Омской области и кольца на льду Байкала.

Пока я в деталях не ознакомился с этой теорией, я не мог понять происхождения этих колец.

Диаметр их порядка 6 км, они хорошо видны из космоса. Это космические снимки. Вот они. Это водород, который поступает из глубин Байкальского рифта. Он регулярно здесь взрывным образом пробивает толщу воды и льда и выходит наверх, образуя эти гигантские кольца диаметром от 4 до 6 км.

Вся Русская платформа или Русская равнина, с точки зрения географии, покрыта бесконечными выходами водорода: Москва, Воронеж, Рязань, Казань, Липецк и т.д. Это укрупненная далеко неполная карта вот этих самых выходов.

Запад Австралии, а в принципе, такая картина наблюдается по всему миру, покрыта целой гигантской полосой водородных колец.

В деталях происхождение нефтяных молекул при глубинной дегазации водорода объяснено целым рядом наших ученых в данном случае я привожу данные Р.Б. Сейфуль-Мулюкова, который объяснил, каким образом нефть может образовываться от простейших до самых сложных составов при наличии поступления глубинного водорода.

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На эту тему им написана монография «Геохимия нефти». То есть вопрос решен во всех деталях.

Естественное просачивание нефти и газа происходит на дне океанов. Водород в гигантских количествах идет по всему миру. В Калифорнии лишь с одного участка поступает до 11 000 литров нефти в сутки.

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Она также формируется в зоне Сан-Андреаского глубинного разломав Калифорнии в течение последних 10 000лет.

На Апшеронском полуострове (район города Баку) при извержении грязевых вулканов выходят миллиарды кубометров газа и несколько миллионов тонн нефти в год.

Одно из самых знаменитых и совершенно случайно открытых месторождений нефти — «Белый тигр» во Вьетнаме.

Гигантское, с запасами и ресурсами под миллиард тонн, а крупными считаются месторождения с запасами более 50 миллионов тонн, — полностью расположено в гранитах. Органики там никогда не было и нет, а тем не менее суперместорождение есть.

В Мексиканском заливе Бритиш Петролиум открыла месторождение «Тайгер» с гигантскими запасами нефти 500 миллионов тонн на глубине 10,5 км с температурой под 800 градусов и чудовищным давлением.

В мире на глубинах на 4,8 и 4,5−8,5 км, то есть на глубинах, где никакая органическая нефть даже при всех допусках теоретически не может образоваться за счёт органики, обнаружено более 1000 месторождений, в том числе 25 уникальных. Извлекаемые запасы на этих месторождениях составляют 7% от мировых запасов нефти и 25% от мировых запасов газа.

Если взять все запасы и добычу обычной нефти Персидского залива и рассчитать её возможность образоваться за счёт органики, то получится, что, даже если бы вся без исключения органика, которая здесь была сконцентрирована за все геологическое время, превратилось в нефть и газ, то только 7% уже разведанных и добытых запасов было бы объяснено, а 93% гигантских запасов нефти, в пока главной кладовой планеты Земля, просто зависли в воздухе.

С точки зрения неорганической гипотезы, с точки зрения глубинной нефти они прекрасно объясняются дегазацией водорода при соединении его с углеродом, которого здесь, как почти и везде, множество. Нефть и газ Персидского залива образуются и в настоящее время.

Вообще, древняя нефть — это нонсенс — не бывает ни кембрийской, ни девонской, ни юрской нефти. От силы нефть имеет возраст в первые тысячи, допускаю в 10−15 тысяч лет. Вся нефть образуется сейчас. Здесь и сейчас, как говорят телевизионщики.

В этой связи я наметил главный нефтеконтролирующий разлом мира, в зону расположения которого входят основные углеводородные провинции мира: и Западная Сибирь, и Казань, и Ближний Восток.

В этой связи должны быть найдены крупные нефтяные месторождения в Эфиопии, в Танзании, Кении, Бурунди, Мозамбике.

Ещё один абсолютно убийственный аргумент против органической теории происхождения нефти — это спутник Сатурна Титан. На Титане развиты углеводородные озера, реки и моря. Планету в течении пяти лет исследовал зонд «Кассини», который вращался вокруг этого самого спутника и изучил его во всех мыслимых деталях.

Подсчитано, что запасы углеводородов Титана на несколько порядков превышают земные и они могут быть только неорганического происхождения, поскольку никакой жизни на Титане никогда не было.

Мною выделяется пять ключевых доказательств неорганического происхождения нефти:

открытие месторождений на глубинах 5−11 км, где органика не может существовать теоретически (в кристаллическом фундаменте где органики никогда не было) разведано уже 1000 месторождений, в том числе 15 гигантских;

невозможность объяснить причину образования 90% запасов нефти и газа, так как за счёт органики при всех допусках в её пользу можно объяснить происхождение лишь 10% запасов углеводородов, а остальные необъяснимы;

наличие гигантских ресурсов углеводородов на спутнике Сатурна Титане, где никогда не было жизни;

американскими, российским и шведскими учеными экспериментально показано, как метан и другие углеводороды могут синтезироваться из неорганических соединений, в тех условиях, в которых существует верхняя мантия Земли (это уже доказано, это не гипотеза, это теория, но и она активно игнорируется);

наличие практически неограниченных ресурсов глубинного водорода.

Существуют множество других доказательств, не буду на этом останавливаться, это для специалистов. Хочу остановиться на существующем балансе нефти и газа переходного, на мой взгляд, сырья (переходного, поскольку в дальнейшем они будут постепенно замещены глубинным водородом).

Газ традиционный или конвенциональный, как его называют, составляет только 0,8% от суммарных запасов газов. На газогидраты приходится 46% ресурсов, водорастворенные газы содержат 46,9%, сланцевый газ — почти 2% (он активно добывается), угольный газ — 1,2%, газ из плотных пород, глубинный газ…

То есть, практически на одном сланцевом газе планета Земля может существовать еще многие десятилетия, не говоря уже ни о всех других ресурсах газового сырья. Ресурсы по газогидратам просто зашкаливают. Это 10 тыс. триллионов кубических метров газогидратов, которые технически даже сейчас можно добывать. То же самое и по нефти: традиционная нефть содержит только 10% от суммарных запасов Земли, тяжелая нефть, которая активно добывается в Канаде, имеет 62% мировых ресурсов и сланцевая нефть, добыча которой сделала мировым лидером США — 28%.

Мы проспали революцию в добыче сланцевых нефти и газа, тяжёлой нефти, мы говорили, что это происки империалистов, что такого быть не может, поскольку такого не может быть никогда, и не развивали этого направления, поэтому нас здесь обошли; нас объявили энергетическими гигантами, энергетической сверхдержавой, убаюкали нашим сверхвеличием в энергоресурсах и сейчас активно забирают у нас рынки сбыта, как китайские, так и европейские, и эта тенденция будет продолжаться.

Мировые запасы тяжелой нефти практически чудовищны, есть почти везде, есть они и в России. Но Россия их не изучала и только планирует начать изучение.

Венесуэла — не самая высокоразвитая страна мира, вышла тем не менее на первое место в мире по запасам нефти; в провинции Ориноко подсчитаны и утверждены мировым нефтяным сообществом 40 млрд тонн тяжёлой сланцевой и обычной нефти, что вывело её на первое место в мире, оставив на втором признанного на протяжении последних 50 лет лидера Саудовскую Аравию. Причём все запасы нетрадиционной нефти Венесуэлы расположены на небольших глубинах до 600 метров и с точки зрения органики необъяснимы. Канада в 5 раз увеличила свои нефтяные запасы и вышла на третье место в мире.

Мы на 8 месте как были, так и есть.

Причем наши добычные скважины имеют мизерный дебит.

Нам, по большому счёту, нельзя торговать нефтью. Если дебит Саудовских нефтяных скважин где-то 500 тонн в сутки, дебит скважины в Северном море — английской либо норвежской порядка 200−300 тонн в сутки, то у нас 7−8 тонн. То есть, чтобы России добыть 500 тонн нефти в сутки, нам нужно пробурить и освоить 60−70 скважин, а в Саудовской Аравии такое количество нефти в сутки даёт одна (!!!) скважина.

Вернёмся к кривой Хабберта. Предсказанный им «конец нефтяного света» в США должен начаться с 70-го года, в России с 2007 года и т.д.

Но «конец света» в очередной раз не состоялся и никогда не состоится, поскольку начали активно добываться сланцевые углеводороды. Измышления Хабберта, как исторический казус, можно сдавать в архив, так как даже с обычной сланцевой нефтью и газом человечество может существовать как минимум до 2600 года. Но нефть абсолютно бесконечна, учитывая, что она восстанавливается, восстанавливается беспрерывно, восстанавливается, пока мы с вами говорим.

По ресурсам сланцевой нефти Россия на первом месте в мире, США — на втором. Сланцевые углеводороды развиты по всему миру и при необходимости будут введены в строй и заменят выбытие обычной нефти, которая тихонько исчерпывается, но если её оставить в покое, то через 15−20 лет эти выработанные месторождения восстановятся, особенно в тех местах, где существуют активные притоки глубинного водорода.

На этой таблице показаны некоторые глубинные уникальные и крупные по запасам месторождения нефти, которые открыты в фундаментах нефтяных провинций: есть «Пис Ривер» в Канаде — 8 миллиардов тонн, «Алджиа» в Ливии — 600 миллионов тонн, «Пент Хел Ша» — 2 миллиарда 200 миллионов тонн.

Сейчас еще раз подчеркну — крупным является нефтяное месторождение с запасами 50 миллионов тонн. Здесь все уникальны, все — высоко рентабельны и все находятся в гранитном фундаменте, где нет и никогда не было органики; эту таблицу сторонники органической теории стараются никому особо не показывать. Поскольку ни одного из этих месторождений с точки зрения органиков просто не может быть!

США — вот так по экспоненте за считанные годы за счёт сланцевых месторождений довели среднесуточную добычу нефти с 0,5 миллионов баррелей до 6 миллионов.

И сланцевая нефть США, и их сланцевый газ оказались конкурентоспособны.

И даже сейчас при резком падении цен на энергоносители многие из них рентабельны! Потому что сланцевый газ и сланцевая нефть имеют совершенно уникальную особенность — практически мизерные затраты на транспортировку по отношению к обычной нефти.

Сланцевые ресурсы найдены почти везде и при добыче их не нужно транспортировать, строить либо танкеры, либо корабли для транспортировки сжиженного газа, либо газо — или нефтепроводы. Добычная скважина бурится в непосредственной близости от потребителя, она легко консервируется, там нет этих жутких дебитов, которые нужно блокировать специальными дорогостоящими методами. Поэтому все разговоры о том, что сланцевые ресурсы экономически рухнут, на мой взгляд, несостоятельны! Они никогда не рухнут, поскольку запасы сланцевого газа во многих странах гигантские и, как говорили Карл Маркс с Энгельсом, что, если у человечества возникает потребность в каких-то ресурсах, оно эту проблему в обязательном порядке решает. Поэтом если Штатам не будет хватать нефти, они за любые деньги будут ее добывать.

Венесуэла имеет 200 млрд тонн ресурсов. Вся остальная планета имеет 180 млрд тонн. То есть одна Венесуэла за счет тяжелой нефти, которая находится в освоенном районе и на небольших глубинах имеет себестоимость добычи всего в 16−20 долларов за баррель, может обеспечить нефтью все потребности человечества.

Нефтяные пески Атабаски в Канаде — промежуточное ископаемое между жидкими и твёрдыми полезными ископаемыми, которые добываются карьерными эскалаторами, вывозятся карьерными самосвалами на обогатительные фабрики, где эта нефть и вырабатывается.

В принципе Канада также может одна обеспечивать нефтью две трети мира при необходимости. Буквально за год Канада в 3,6 раза (!) увеличила свои запасы нефти. Если в 1998 году доказанные запасы нефти составляли 49,8 млрд, баррелей, то в 1999 году они составили уже 181,6 млрд, баррелей! По запасам нефти Канада вышла на третье место в Мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии.

Все технические и технологические проблемы добычи тяжелой нефти канадцы решили многие десятилетия назад и теоретически, и технически.

В 1925 году канадский химик Карл Кларк нашел эффективный способ извлечения нефти из нефтяных песков с помощью горячей воды и химических реагентов, который он запатентовал в 1929 году. Извлечение нефти по методу Кларка осуществляется карьерным способом и составляет 85−95%. Карьерный способ разработки нефтяных песков с помощью огромных экскаваторов и гигантских грузовиков позволяет вовлечь в добычу только 20% нефтяных запасов. Остальные запасы залегают на большой глубине вне пределов досягаемости карьерного метода.

Эта проблема была решена в 1970-х Батлером работником компании «Империал Ойл», который разработал концепцию использования двух параллельных горизонтальных скважин с закачкой пара в одну из них, как возможный способ разработки глубокозалегающих залежей тяжелой нефти. Его концепция и ее дальнейшее превращение в коммерчески успешную технологию SAGD дало толчок к развитию других методов разработки глубокозалегающих залежей тяжелой нефти, находящихся за пределами рентабельности карьерной отработки.

То есть, Канада уже имеет возможный способ разработки глубокозалегающих залежей тяжелой нефти, и когда у них кончится карьерная нефть, они без раскачки приступят к добыче подземной тяжёлой нефти, так как уже есть разработанная во всех деталях концепция получения тяжелой нефти с не карьерных глубин более 200 метров.

Поэтому даже нетрадиционные углеводороды на ближайшие 100 лет легко заменят выбытие обычных, даже если допустить, что нефть не восстанавливается. Поэтому энергетических проблем у человечества нет. Они решены.

Бразилия, «где много диких обезьян и каждый второй Педро», по известному нашему фильму, произвела революцию в добыче обычной нефти. Она создала подразделения, которые добывают традиционную нефть с океанических глубин в два километра, а сейчас уже больше. Она разведывает Атлантический океан в пределах своей экономической зоны до глубин более чем два километра и анонсировала наличие здесь площадей с гигантскими запасами 2 млрд, 1,7 млрд и 1,1 млрд тонн.

То есть, разведанные запасы нефти Бразилии уже практически сравнялись с российскими. Я привёл Бразилию как пример того, что и обычная нефть, но не в обычных условиях — это серьезное пополнение запасов нефти, даже если предположить, что она не восстанавливается. Бразильские компании начинали добычу нефти в Атлантическом океане в 1977 году с глубины 124 метра, а сегодня они дошли до глубин в 2200 метров, что является очень тяжелой технической задачей.

Россия. По запасам нефти мы находимся на восьмом месте в мире, по запасам газа нас уже обошёл Иран и скоро обойдёт еще и Туркмения.

С помощью Китая Туркмения разведала гигантские количества газа. Китай, единственный в мире, получил абсолютное право добывать газ на территории Туркмении.

Китай большинство своих проблем по газу решает за счёт Туркмении и Мьянмы: за счет Туркмении Китай получает 40 млрд кубометров газа, будет получать до 80. Поэтому наш газопровод «Сила Сибири» столкнётся с серьёзной конкуренцией и проблемами, особенно если учесть, что Китай начал активно добывать собственный сланцевый газ. Оттолкнувшись от американского опыта Китай за несколько лет создал и собственные технологии, и оборудование, и уже добыл порядка 10 млрд кубометров. В 2025 КНР может выйти на добычу и 100, 200, 300 и т.д. млрд куб. м газа и за 5−6 лет повторить рывок Штатов, которые в 10 раз увеличили газодобычу за счёт сланцевых запасов.

Поэтому торговля газом с Китаем для нас мало перспективное направление.

По ресурсам сланцевого газа мы находимся на 4-м месте в мире, по сланцевой нефти — на первом.

Мы любим составлять программы: «Арктика-2020», «Геология-2030» и многие другие, но это программы, к сожалению, так программами и остаются. Китай и Америка таких программ не составляют, они просто добывают сланцевые нефть и газ и решают, таким образом, большинство своих энергетических проблем. Кроме этого, мы не в состоянии ни технически, ни технологически добывать и разведывать сланцевые нефть и газ, как не в состоянии работать на шельфе Арктики.

Ещё раз напомню, что Китай за пару лет решил все «сланцевые» проблемы! Почему мы остановили работу на шельфе?! Нет техники и технологий!!! У нас было готовое Штокмановское уникальное по запасам месторождение газа в незамерзающей части Баренцева моря, но, как только Россия была подвергнута санкциям, все работы по освоению этого суперуникального газового месторождения были остановлены, так как более 80% необходимого оборудования и технологий оказались западными и попали под санкции.

То есть худо-бедно за счет нашего оборудования мы можем добывать только традиционные месторождения. Уже трудно извлекаемые запасы обычной нефти, а сюда тяжелая нефть не входит, мы можем добывать, лишь купив 50% оборудования на Западе.

Несколько слов о восстановлении нефти. Начну с Ромашкинского месторождения в Татарии. Исключительно интересное месторождение, на котором татарские геологи во главе со своим «патриархом» Ренатом Муслимовым, который сейчас является советником президента Татарстана, отрабатывают теории восстановления запасов нефти. В ГКЗ — Государственной комиссии по запасам на Ромашкинском месторождении было защищено 700 млн тонн нефти. Отработано уже порядка двух млрд тонн, то есть почти в три раза больше, чем защищено.

Профессор Муслимов, именно наблюдая за Ромашкинским месторождением, пришел к выводу, что нефть там регулярно пополняется. И месторождение, как он считает будет работать вечно.

Самотлор — ранее крупнейшее месторождение в СССР, сейчас выработано почти до нуля. Дебит его составляет где-то 6−8 тонн в сутки. Обводнённость — более 80%. Но, поскольку оно образовано за счет водорода (на этом слайде показаны все водородные озера), то, если его оставить в покое на 10−15 лет, оно восстановится, не знаю в каком объеме, но восстановится абсолютно точно.

Природа и человек провели совершенно уникальный опыт на примере Грозненской нефти. Грозненская нефть была найдена в 1896 году. Она просачивалась наверх, ее нашли по этому простому признаку. Ее почти выработали к 1914 году. Затем мировая и гражданская войны. 10−15 лет нефтяные скважины Грозного не эксплуатировались, когда же начали расконсервировать некоторые отдельные скважины (нефть была особенно нужна, так как страна входила в индустриализацию, а Западно-Сибирская нефть ещё не была открыта), оказалось, что Грозненская нефть восстановилась в полном объеме. Потом еще до Второй мировой войны ее снова выработали полностью. Когда в 1948 году к ней вернулись, оказалось, что она опять восстановилась в полном объеме.

В 1994 году, когда товарищ Грачев решил силами одного батальона взять Грозный и это затянулось на 8 лет, нефть также была выработана практически полностью. Когда в 2005 году туда вернулись геологи и производственники, нефть начала даже просачиваться наверх как в 1896 году. Что из этого следует?

Нефть самовосстанавливается за геологически ничтожное время в 10−15 лет.

Кроме того, мы вступили в новый мировой энергопорядок с переизбытком нефти: тяжёлой, сланцевой, морской. Поэтому цен, тех, которые были, теоретически больше никогда не будет.

Ещё раз повторю, что мы прозевали сланцевую революцию, мы прозевали технологическую революцию. Мы много чего прозевали, но это вот особенно обидно.

США ради вытеснения России с газового рынка организовали события на Украине, поскольку США построили и уже строят во все большем количестве суда для сжиженного газа.

Мир вступил в эпоху избытка углеводородов и Россия, выражаясь образно, изгнана из этого самого хорошего, комфортного, нефтяного рая.

Но, учитывая то, что идею самовосстановления нефти и газа выдвинули и обосновали русские учёные, мы должны стать пионерами в этом направлении, и для начала в качестве эксперимента оставить в покое, допустим, Самотлор. Выбрать несколько типовых месторождений (то же Ромашкинское) в разных нефтяных провинциях и законсервировать их на 10−15 лет, постоянно проводя необходимый мониторинг.

То есть нефть, газ нужно эксплуатировать точно так же, как эксплуатируют лес. Австрия, которая является мизерной по площади страной, занимает первое место в Европе по экспорту леса. Они вырубают в своих горах просеку завозят туда канатные дороги, просека шириной где-то метров 40. Весь лес убирается, до последней хвоинки перерабатывается и тут же засаживается новым лесом. Через 40 лет они возвращается к этой просеке и там отличный нормальный лес. То же самое мы должны сделать и по углеводородам!

Но для этого нужно:

1. Чтобы факт возобновимости нефтяных местрождений признали власть имущие.

2. Необходимо выделить ряд контрольных площадей —лучше всего Татарстан, он логистически близок, возможно, в Грозном, возможно что-то в Сибири. То есть три эталонные площади, на которых можно детально изучить процесс самовосстановления нефти при поступлении глубинного водорода: в каких количествах, как восстанавливается, время восстановления. Эти вопросы сейчас решаются только на уровне эпизодических несистемных наблюдений.

Кстати, Шебелинка — крупнейшее газовое месторождение Украины в Харьковской области тоже трижды восстановилось по отношению к защищенным в 1967 в ГКЗ СССР запасам.

Ну, а в дальнейшем, вообще-то, ближайшее будущее человечества — это не нефть и газ, а свободный водород, который дегазирует практически везде. Нефть и газ закономерно уступят свое место экологически чистым новым источникам энергии.

ВЫВОДЫ

1. В Мире произошло формирование нового мирового нефтепорядка, при котором нефть из дефицитного, невозобновляемого, уменьшающегося ресурса стала профицитной, возобновляемой и быстро растущей по запасам.

Ключевое значение здесь принадлежит вовлечению в отработку гигантских, по сути неисчерпаемых запасов тяжёлой нефти Канады и Венесуэлы, а также усиленная добыча сланцевой нефти США. Практически добыча тяжёлой и сланцевой нефти всецело зависит лишь от технологических решений, а ресурсы этих типов нефти существуют в десятках стран мира. Уже сейчас себестоимость добычи нетрадиционной нефти не сильно отличается от себестоимости добычи традиционной: 20−40 $/барр.

3. Россия «проспала» и сланцевую, и технологические революции в нефтяной отрасли. Секторальные санкции США ударили, в первую очередь, по нашей технологической отсталости в разведке и добычи тяжёлой, сланцевой и шельфовой нефти. Для того, чтобы организовать импортозамещение необходимо как минимум пять лет упорной, целенаправленной работы всего Российского государства.

4. Цена на нефть в обозримой перспективе будет колебаться в диапазоне 30−60 $/барр. России необходимо кардинально менять подходы к торговле углеводородами, сделав акцент на приоритетном развитии внутреннего рынка.

5. В Российских нефтяных вузах, геологических и добычных организациях необходимо менять органогенную ошибочную парадигму происхождения нефти, взяв на вооружение концепцию глубинного, неорганического происхождения нефти за счёт достоверно установленной гигантской дегазации водорода из недр Земли.