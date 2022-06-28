Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Оказывая поддержку российскому бизнесу и производству, в первую очередь необходимо содействовать предприятиям, работающим в сфере импортозамещения. Об этом заявил 28 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на очередном заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Многие предприятия ведут программу импортозамещения. Им в первую очередь оказывать содействие», — отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что это позволит укрепить российскую технологическую независимость. Прибыль, которую получали зарубежные поставщики и производители теперь останется в России. По мнению губернатора, здесь будет двойная выгода для государства.

Напомним, что многие иностранные производители заявили о приостановке или о прекращении своей работы на территории Российской Федерации в связи с проблемами в логистике и санкционным давлением.