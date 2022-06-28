Донецк, 28 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:40 (совпадает с мск) — н. п. Николаевка Вторая — н. п. Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 26 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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