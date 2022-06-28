Воронеж, 28 июня 2022, 12:45 — REGNUM Федеральный бюджетный кредит на сумму 1,5 млрд рублей предоставлен Воронежу, деньги направили на погашение коммерческого кредита города. Об этом 28 июня в социальных сетях сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Глава города отметил, что теперь у города отсутствует кредиторская задолженность перед банками — впервые за последние 30 лет.
Глава города сообщил, что муниципальный долг города сегодня является рекордно низким — он составляет 2,3 млрд рублей, тогда как несколько лет назад Воронеж должен был 7,9 млрд рублей. Наращивать коммерческую задолженность власти города не намерены, хотя не исключают возможность краткосрочного привлечения кредитов.
Напомним, доходы бюджета Воронежа на 2022 год запланированы в сумме 33,7 млрд рублей, расходы составят 34,5 млрд.