Воронеж, 28 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Федеральный бюджетный кредит на сумму 1,5 млрд рублей предоставлен Воронежу, деньги направили на погашение коммерческого кредита города. Об этом 28 июня в социальных сетях сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

ИА REGNUM Деньги

«Министерство финансов одобрило заявку правительства региона, в рамках которой городу Воронежу предоставлен федеральный бюджетный кредит на сумму в полтора миллиарда рублей. Он перечислен и уже направлен в полном объеме на погашение имеющегося кредита, привлеченного у коммерческого банка, по процентной ставке которого в этом году мы должны были заплатить из бюджета еще около 70 млн рублей», — написал Кстенин.

Глава города отметил, что теперь у города отсутствует кредиторская задолженность перед банками — впервые за последние 30 лет.

«Такой финансовой ситуации в экономике города не было ни разу за последние десятилетия. В прошлые годы мы вынуждены были тратить на обслуживание задолженности почти по 450 млн рублей в год. Сейчас все коммерческие кредиты замещены бюджетными со стремящейся к нулю процентной ставкой», — уточнил Кстенин.

Глава города сообщил, что муниципальный долг города сегодня является рекордно низким — он составляет 2,3 млрд рублей, тогда как несколько лет назад Воронеж должен был 7,9 млрд рублей. Наращивать коммерческую задолженность власти города не намерены, хотя не исключают возможность краткосрочного привлечения кредитов.

Напомним, доходы бюджета Воронежа на 2022 год запланированы в сумме 33,7 млрд рублей, расходы составят 34,5 млрд.