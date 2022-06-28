Париж, , 12:44 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен извинился за «плохую организацию» финала Лиги чемпионов, сообщает L’independant.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Я очень охотно извиняюсь перед всеми теми, кто пострадал от этого. Если что-то и пошло не так на «Стад де Франс», так это борьба с правонарушениями», — заявил Жеральд Дарманен в эфире RTL, добавив, что на стадионе «удвоили штат сотрудников».

Несмотря на внушительные полицейские силы, десятки людей без билетов ворвались на «Стад де Франс», в то время как тысячи болельщиков «Ливерпуля» были заблокированы, а некоторых облили слезоточивым газом, что привело к драке. Самый популярный матч сезона в Европе был отложен на 36 минут.