Париж, 28 июня 2022, 12:44 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен извинился за «плохую организацию» финала Лиги чемпионов, сообщает L’independant.
«Я очень охотно извиняюсь перед всеми теми, кто пострадал от этого. Если что-то и пошло не так на «Стад де Франс», так это борьба с правонарушениями», — заявил Жеральд Дарманен в эфире RTL, добавив, что на стадионе «удвоили штат сотрудников».
Несмотря на внушительные полицейские силы, десятки людей без билетов ворвались на «Стад де Франс», в то время как тысячи болельщиков «Ливерпуля» были заблокированы, а некоторых облили слезоточивым газом, что привело к драке. Самый популярный матч сезона в Европе был отложен на 36 минут.