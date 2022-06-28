Самара, 28 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. 1,7 млрд рублей намерены направить из бюджетов всех уровней на строительство и реконструкцию спортивных объектов в Самарской области. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото министерство спорта Калужской области Открытия площадки ГТО состоялось селе Волковском

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в регионе намерены построить пять универсальных спортивных площадок в Тольятти, Самаре, Октябрьске, Большечерниговском районе и Чапаевске. Также планируется создать три малые спортивные площадки для центров тестирования ГТО в Клявлинском, Безенчукском и Борском районах. Еще одну площадку чиновники намерены создать дополнительно, на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Планируется также обновить инвентарь и оборудование в двух спортивных школах №6 и №5.

Отмечается, что специалисты проводят работы на лыжероллерной трассе для учебно-спортивного центра «Чайка» в Волжском районе и крытом футбольном манеже в Самаре. Так, на футбольном манеже завершены работы по фундаменту и железобетонному каркасу здания, укладке плит перекрытия первого и второго этажей, идут работы по кирпичной кладке административно-бытового комплекса, устройству лестничных маршей, перегородок. При этом работы по водопроводу, наружным инженерным сетям теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации выполнены на 97%.

Сообщается, что на лыжероллерной трассе идет армирование, бетонная подготовка, гидроизоляция подпорных стенок, ведется отсыпка щебеночного основания, бетонирование, формирование откоса и песчаного основания под трассу. Создан запас материалов для устройства промежуточных слоев дорожной одежды.

«В связи с удорожанием строительных материалов по двум объектам возникла необходимость в корректировке сметы и привлечении дополнительных средств. Скорректированные расчеты направлены в государственную экспертизу, по ее итогам заявки на дополнительное финансирование будут поданы в федеральный центр», — сообщает пресс-служба.