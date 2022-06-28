Таллин, 28 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Основной целью Эстонии в Мадриде является добиться политических решений по укреплению восточного фланга альянса. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас сообщила в специальном политическом заявлении накануне отъезда в Мадрид (Испания), где проходит саммит военного блока НАТО.

(сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall НАТО

По словам Каллас, «новая ситуация в сфере безопасности требует, чтобы НАТО достигло более эффективной готовности быстро развернуть оборону прибалтийских стран».

«Для этого в нашем регионе необходимо постоянное присутствие союзнических войск и военных возможностей на суше, на море и в воздухе, а также хорошо функционирующая командная цепочка для командования этими войсками и ресурсами», — пояснила премьер-министр.

Эстонский премьер добавила, что ее стана вместе с союзниками по НАТО работает над созданием передовой линии обороны, чтобы «на случай кризисной ситуации или войны были определены конкретные подразделения, которые будут готовы сразу приступить к действиям».

«Нам нужно разумное с военной точки зрения, но при этом эффективное с точки зрения ресурсов решение. Речь идет о длительном процессе, основы которого должен заложить саммит в Мадриде. Мадрид — это лишь часть пути, а не его конец», — подчеркнула Кая Каллас.

Она также сообщила Эстония уже договорилась с Великобританией о создании командной структуры уровня дивизии.

Каллас также отметила также, что в Мадриде союзники должны четко продемонстрировать поддержку Украины: «Страны НАТО должны продолжить поддерживать Украину, чтобы Украина победила и сама могла определять условия заключения мира. Здесь очень важна военная помощь, особенно тяжелые вооружения».

«НАТО также должно продолжать политику открытых дверей. Естественно, мы по-прежнему поддерживаем быстрое развитие процесса присоединения к НАТО Финляндии и Швеции», — сказала премьер-министр.

Возглавляемая премьер-министром Каей Каллас эстонская делегация, в состав которой входят также министр обороны Калле Лаанет и министр предпринимательства и инфотехнологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Андрес Сутт, 28–30 июня участвует в проходящем в Мадриде саммите НАТО.