Москва, , 12:42 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроекты, направленные на стимулирование строительства доступного жилья на территориях опережающего развития (ТОР), передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Поправками в закон «О территориях опережающего социально-экономического развития», Трудовой и Налоговый кодексы территории опережающего социально-экономического развития будут переименованы в ТОРы. В этой части закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Управляющие компании смогут проводить конкурс на право заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. Победитель конкурса получит статус резидента ТОР и предусмотренные действующим законодательством льготы. Критерии конкурса, правила его проведения, порядок определения победителя будет устанавливать Минвостокразвития России.

Также уточняется понятие «инфраструктура территории опережающего развития». К ней предлагается относить совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенных на ТОР.

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории опережающего развития, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.

Инициативы в целом запускают проект «Дальневосточный квартал», отметили в Минвостокразвития.

Пакет законопроектов также направлен на исключение смешения понятий «территория опережающего социально-экономического развития» и «территория опережающего развития».

Третье чтение законопроектов намечено на 29 июня.

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