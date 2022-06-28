* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:46 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределили среди своих людей часть гуманитарной помощи, предназначенной для провинции Бамиан в Афганистане. Об этом сообщает 28 июня «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Авторитетные местные источники рассказали изданию, что свыше ста членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уроженцев Вардака, работают в провинциальных структурах провинции Бамиан. Они переправили несколько грузовиков с продовольствием и непродовольственными товарами в Вардак.

Так, немецкая помощь была направлена 2200 бедным семьям в административном центре Бамиана и уезде Якавланг в партнёрстве с организацией Union Aid.

Глава департамента по делам беженцев провинции Бамиан, который является уроженцем Вардака, сфальсифицировал списки нуждающихся семей и внес туда своих людей.

Подобные сообщения уже поступали из других провинций. После этих сообщений ООН выразила обеспокоенность причастностью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к раздаче гуманитарной помощи.

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