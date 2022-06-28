Нальчик, 28 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В столице Кабардино-Балкарии будет построена школа на полторы тысячи учащихся. Её возведут в микрорайоне «Восточный» города Нальчика к концу 2023 года, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Создание школы обойдется в 1, 2 млрд рублей. Школа станет крупнейшей в республике. Она будет трехэтажной. Общая площадь составит более 22 тыс. кв. м. Помимо классов для обучения, в ней предусмотрены актовый зал на 804 места, столовая на 750 мест, читальный зал на 45 мест, тренажерный и два спортивных зала.

Отмечается, что всего в строящемся микрорайоне «Восточный» предусмотрено пять школ на 7,5 тыс. мест и несколько детских садов на 3,8 тыс. мест.