Кострома, , 13:14 — REGNUM С дома культуры в селе Шунга Костромской области убрали советскую мозаику с изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так дом культуры выглядит сейчас Александр Неизвестный

Так дом культуры выглядит сейчас Александр Неизвестный

Мозаику демонтировали в ходе капитального ремонта здания, за который отвечает администрация Костромского района. Проект реконструкции у подрядной организации заказывало Шунгенское сельское поселение.

Как пояснили ИА REGNUM в культурно-досуговом центре, на восстановление украшения фасадов не хватило денег, поэтому рабочим предписали сбить мозаику и заштукатурить стены здания. Глава Шунгенского поселения Николай Старикин отказался комментировать ситуацию, сославшись на большую занятость.

Ремонт здания завершится в сентябре текущего года. Стоимость проекта составляет 10,3 млн рублей. Костромское областное отделение КПРФ назвало происходящее «уничтожением советского искусства» и намерено требовать воссоздания оригинального вида фасадов.

Читайте ранее в этом сюжете: За порчу памятников Ленину в Костроме никого не накажут