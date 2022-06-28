Кострома, 28 июня 2022, 13:14 — REGNUM С дома культуры в селе Шунга Костромской области убрали советскую мозаику с изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так дом культуры выглядит сейчас
Так дом культуры выглядит сейчас
Александр Неизвестный
Так дом культуры выглядит сейчас
Так дом культуры выглядит сейчас
Александр Неизвестный

Мозаику демонтировали в ходе капитального ремонта здания, за который отвечает администрация Костромского района. Проект реконструкции у подрядной организации заказывало Шунгенское сельское поселение.

Как пояснили ИА REGNUM в культурно-досуговом центре, на восстановление украшения фасадов не хватило денег, поэтому рабочим предписали сбить мозаику и заштукатурить стены здания. Глава Шунгенского поселения Николай Старикин отказался комментировать ситуацию, сославшись на большую занятость.

Приближенный вид мозаики
Александр Неизвестный
Так здание Шунгенского культурно-досугового центра выглядело в 2021 году
Александр Неизвестный

Ремонт здания завершится в сентябре текущего года. Стоимость проекта составляет 10,3 млн рублей. Костромское областное отделение КПРФ назвало происходящее «уничтожением советского искусства» и намерено требовать воссоздания оригинального вида фасадов.

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