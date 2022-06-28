Кострома, 28 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. С дома культуры в селе Шунга Костромской области убрали советскую мозаику с изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Неизвестный Таким дом культуры в Шунге был в 2021 году

Мозаику демонтировали в ходе капитального ремонта здания, за который отвечает администрация Костромского района. Проект реконструкции у подрядной организации заказывало Шунгенское сельское поселение.

Александр Неизвестный Так дом культуры выглядит сейчас

Как пояснили ИА REGNUM в культурно-досуговом центре, на восстановление украшения фасадов не хватило денег, поэтому рабочим предписали сбить мозаику и заштукатурить стены здания. Глава Шунгенского поселения Николай Старикин отказался комментировать ситуацию, сославшись на большую занятость.

Александр Неизвестный Приближенный вид мозаики

Александр Неизвестный Так здание Шунгенского культурно-досугового центра выглядело в 2021 году

Ремонт здания завершится в сентябре текущего года. Стоимость проекта составляет 10,3 млн рублей. Костромское областное отделение КПРФ назвало происходящее «уничтожением советского искусства» и намерено требовать воссоздания оригинального вида фасадов.