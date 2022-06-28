Киселёвск, Кемеровская область, 28 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Жительницу кузбасского Киселёвска будут судить за незаконное хранение около 1700 патронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Prokuror-kaluga.ru Патроны

В МВД РФ уточнили, что патроны различного калибра были изъяты у неё в феврале 2022 года. Экспертиза подтвердила, что они пригодны для выстрела.

«Установлено, что у обвиняемой после смерти супруга остались в квартире оружие и боеприпасы. Она решила оставить их для дальнейшей продажи, а оружие сдала в отделение Росгвардии», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы.