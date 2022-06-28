Томск, , 12:40 — REGNUM Средства на покрытие долгов по зарплате перед футболистами томского клуба «Томь» выделил врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Об этом 28 июня он написал в своём Telegram-канале.

Болельщики «Томи» Дмитрий Шипуля

Он отметил, что проблемы в «Томи» копились годами и привели клуб в состояние глубокого кризиса.

«Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка. Такое нельзя допустить. Поэтому я в экстренном порядке нашёл деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона», — написал Мазур.

Он добавил, что молодёжная команда «Томи» будет сохранена и продолжит играть в следующем сезоне. Кроме того, в полном объёме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Томи» в выдаче лицензии для выступления в Первой лиге и втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).