Ижевск, , 12:39 — REGNUM Принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара, применена в отношении 58-летнего жителя Удмуртии, который обвинялся по статьям о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ребенок Pxhere.com

Установлено, что мужчина, являясь преподаватель музыки в селе Вавож в течение полугода систематически совершал в отношении 12-летней девочки иные действия сексуального характера. Кроме того, летом 2018 года по месту работы он совершил половое сношение с 15-летней девочкой.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы у мужчины установлено психическое заболевание, поэтому в момент совершения общественно-опасных действий он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Как сообщало ИА REGNUM, за покушение на изнасилование несовершеннолетней осужден житель Рязани 1973 года рождения. Злоумышленник в декабре 2021 года на одной из улиц города пытался напасть на 17-летнюю незнакомую ему девушку. Насильнику помешали прохожие, он скрылся. Но был задержан оперативниками по горячим следам.

Читайте также: Житель Рязани за попытку изнасилования получил четыре года колонии