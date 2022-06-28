Гагра, Абхазия, 28 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 28 июня пришел на площадь свободы в Сухуме, чтобы пообщаться с активистом Джансухом Адлейбой, который объявил голодовку, требуя снизить цены на топливо. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания

«Глава государства пригласил Джансуха Адлейбу в администрацию президента с тем, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты. Однако Джансух Адлейба отметил, что не может в одиночку принять такое решение», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Адлейбы и призвал прекратить голодовку. Президент отметил, что готов вести диалог по этому вопросу.

Стоит отметить, что Адлейба объявил голодовку 12 июня. Он требует снижения цен на топливо до уровня значений, которые были год назад. В последнее время цены на топливо в стране значительно выросли: с июля 2021 года по июнь 2022 литр бензина АИ-92 вместо 41 рубля стал стоить 57 рублей. В минэкономики это объясняют изменениями таможенной политики в России, где приобретается бензин, в оппозиции указывают на то, что в Южной Осетии топливо дешевле.