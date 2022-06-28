Кабул, 28 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Китай направил ещё одну партию помощи на $8 млн в Афганистан в рамках поддержки пострадавших от землетрясения в Пактике и Хосте. Об этом сообщает «8 Собх».

(сс) Charly_7777 Вид на Кабул. Афганистан

Вторая партия китайской помощи прибыла в Кабул вечером 27 июня. В неё вошли продукты питания, одежда и палатки.

Между тем министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора подчеркнули важность расширения политических связей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И пообещал, что в ближайшее время начнётся процесс выдачи виз афганским бизнесменам, возобновятся авиарейсы между двумя странами.

Следует отметить, что Китай в последнее время приложил большие усилия для расширения своего взаимодействия с действующими властями Афганистана.

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