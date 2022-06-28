Томский район, Томская область, 28 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области Изъятая у жителя Томской области винтовка

Полицию вызвали жители посёлка Заречный из-за того, что местный житель во дворе дома на улице Северной стрелял из ружья. Прибывшим на место правоохранителям 26-летний молодой человек выдал малокалиберную винтовку и 16 патронов калибра 5,6 мм.

По его словам, он нашёл оружие с патронами более десяти лет назад на берегу реки Киргизка вблизи посёлка. С тех пор он хранил винтовку у себя, хотя и не имел специального разрешения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Нарезное огнестрельное оружие и патроны изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота», — отметили в управлении.